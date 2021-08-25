Как будут назначать директоров школ в Казахстане

Министр образования Асхат Аймагамбетов рассказал о новом порядке назначения директоров школ, передает zakon.kz.

Отныне исполнять обязанности директора можно будет не более трех месяцев и не более одного раза. За указанный период должен быть проведен конкурс и назначен новый руководитель.

Правилами определено, что объявление о конкурсе на вакантную или временно вакантную должность директора школы должно быть размещено на официальном сайте и аккаунте управления образования в течение семи рабочих дней после появления вакансии.Таким образом, мы убрали широко используемую лазейку, когда на вакантную или временно вакантную должность директора не объявляли конкурс, а назначали исполняющего обязанности директора, и это "временное исполнение" длилось годами, - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.

Также правила регламентируют назначение на временно вакантную должность директора - руководитель также будет определен через конкурс, а не путем прямого назначения.

Что касается самого конкурса, проводить его будут уже не районные, а областные управления образования. После документы будущего директора направят в отдел образования для заключения трудового договора. Срок заключения трудового договора - пять лет.

Конкурс на должность директора школы состоит из нескольких этапов:

– подача кандидатами документов на позицию директора;

– оценка кадровой службой управления образования соответствия кандидата квалификационным требованиям, допуск к участию в конкурсе;

– электронное тестирование кандидатов (тесты по управленческим компетенциям, знанию педагогики, психологии, законодательства РК);

– защита Плана развития школы перед Попечительским советом учебного заведения (при условии успешной сдачи тестирования);

– собеседование в управлении образования (допускаются кандидаты, успешно защитившие планы развития школ перед Попечительским советом).

- Много споров было о согласовании кандидатов с Попечительским советом. Мы учли это, и теперь Попечительский совет должен будет согласовать не менее двух кандидатов на должность директора. Если будет меньше, то конкурс считается несостоявшимся и объявляется заново. В случае, если Попечительский совет два раза выбрал менее двух кандидатов, и получается, что конкурс дважды считается несостоявшимся, то на следующий этап проходят все участвующие кандидаты, - проинформировал министр.

Изменились и требования к квалификации соискателя на должность директора школы. Теперь он должен пройти курсы по менеджменту и иметь сертификат, быть профессиональным педагогом с общим стажем работы не менее пяти лет и опытом работы в качестве завуча, проработать в сфере образования два года перед назначением.

Этот пункт введен из-за того, что ранее имелась практика, когда на должность директора школы назначали людей, которые имеют требуемый опыт работы и педстаж, но последние годы не работали в сфере образования. Зачастую это работники сельских акиматов или иных госорганов, которые лет 20 назад были учителями или даже директорами школ и спустя годы назначаются руководителями при том, что они не знают реалий современного образования и произошедших изменений, - подчеркнул Аймагамбетов.

В заключение министр сообщил о создании кадрового резерва: кандидаты, успешно прошедшие два этапа конкурса, но не прошедшие собеседование в управлении образования, зачисляются в резерв на один год. В течение года они могут быть зачислены на должность директора без повторного тестирования и собеседования.