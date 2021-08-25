Новые штрафы и санкции появятся в Казахстане

Министерство юстиции РК разработало концепцию и проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает zakon.kz.

Как отмечается, поправки разработаны в связи с пандемией коронавируса и особом порядке работы объектов в этот период.

В целях предотвращения массового распространения инфекции физические лица, субъекты предпринимательства и государственные органы временно приостанавливали свою деятельность или переходили на дистанционный режим работы. Вместе с тем анализ норм КоАП указывал на то, что в нем не предусмотрен особый порядок производства дел об административных правонарушениях и право суда (должностных лиц) приостанавливать сроки рассмотрения дел в условиях режима чрезвычайного положения. Дела в этот период рассматривались в общем порядке и в установленные КоАП сроки, - говорится в концепции.

В связи с чем, отмечают разработчики, на основании имеющихся проблем в правоприменительной практике по производству дел в условиях чрезвычайного положения возникает необходимость принятия законодательных мер по их устранению.

В целом законопроект направлен на:

установление административного ареста за нарушение требований режима военного положения, а также отнесение названного правонарушения к обстоятельствам, отягчающим ответственность за административные правонарушения (ст. 50 и 57 КоАП);

регламентацию процедур производства дел при чрезвычайном положении (ст. 62, 829-5, 741, 835 КоАП);

исключение приостановления действия либо лишения свидетельства об аккредитации у газосетевых организаций (часть 7 и 12 ст. 170 КоАП) в связи с упразднением института аккредитации;

исключение приостановления действия либо лишения свидетельства об аккредитации у газосетевых организаций (часть 7 и 12 ст. 170 КоАП) в связи с упразднением института аккредитации; установление административной ответственности:

- за нарушение обязанности соблюдения нотариальной тайны, адвокатской тайны и тайны юридического консультанта (новая ст. 85-1 КоАП);

- за оказание туристских услуг туроператорами и (или) турагентами без заключенного агентского договора на реализацию туристского продукта (новая часть 6 ст. 187 КоАП);

- за оказание туристских услуг гидами, инструкторами туризма, экскурсоводами без сертификата о прохождении подготовки в сфере туризма или гражданства Республики Казахстан (новая часть 7 ст. 187 КоАП);

- за реализацию ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без экспертного заключения (часть 1 ст. 190-1 КоАП);

- за нарушение порядка организации питания обучающихся и приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей в государственных организациях образования (новая ст. 207-2 КоАП);

- за расходование бюджетных средств на содержание объектов, не числящихся на балансе соответствующего администратора бюджетных программ, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан (новый абзац ст. 234-1);

- за расходование бюджетных средств на содержание объектов, не введенных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в эксплуатацию, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан (новый абзац ст. 234-1);

- за отсутствие экономического эффекта от реализации бюджетных инвестиций, определяемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан (новый абзац ст. 234-1);

- за нарушение требований промышленной безопасности по предупреждению и ликвидации аварий и их последствий на опасных производственных объектах (новая ст. 299-1 КоАП);

- за нарушение режима особо охраняемых природных территорий (статья 380 КоАП);

- за непринятие мер учредителем (учредителями) по переводу обучающихся для продолжения обучения в другие организации образования в случае лишения лицензии на занятие образовательной деятельностью или ликвидации организации образования (новая часть 4-1 ст. 409 КоАП);

- за несоответствие негосударственной противопожарной службы требованиям, предусмотренным разрешительными документами (новая ст. 410-2 КоАП);

- за нарушение обязанности соблюдения нотариальной тайны, адвокатской тайны и тайны юридического консультанта (новая ст. 85-1 КоАП); - за оказание туристских услуг туроператорами и (или) турагентами без заключенного агентского договора на реализацию туристского продукта (новая часть 6 ст. 187 КоАП); - за оказание туристских услуг гидами, инструкторами туризма, экскурсоводами без сертификата о прохождении подготовки в сфере туризма или гражданства Республики Казахстан (новая часть 7 ст. 187 КоАП); - за реализацию ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без экспертного заключения (часть 1 ст. 190-1 КоАП); - за нарушение порядка организации питания обучающихся и приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей в государственных организациях образования (новая ст. 207-2 КоАП); - за расходование бюджетных средств на содержание объектов, не числящихся на балансе соответствующего администратора бюджетных программ, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан (новый абзац ст. 234-1); - за расходование бюджетных средств на содержание объектов, не введенных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в эксплуатацию, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан (новый абзац ст. 234-1); - за отсутствие экономического эффекта от реализации бюджетных инвестиций, определяемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан (новый абзац ст. 234-1); - за нарушение требований промышленной безопасности по предупреждению и ликвидации аварий и их последствий на опасных производственных объектах (новая ст. 299-1 КоАП); - за нарушение режима особо охраняемых природных территорий (статья 380 КоАП); - за непринятие мер учредителем (учредителями) по переводу обучающихся для продолжения обучения в другие организации образования в случае лишения лицензии на занятие образовательной деятельностью или ликвидации организации образования (новая часть 4-1 ст. 409 КоАП); - за несоответствие негосударственной противопожарной службы требованиям, предусмотренным разрешительными документами (новая ст. 410-2 КоАП); усиление ответственности:

- за неприменение строительных материалов, оборудований, изделий и конструкций казахстанского (отечественного) производства, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (новая ст. 323-2);

- за нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах (ст. 367 КоАП);

- за нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов (ст. 368 КоАП);

- за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты (ст. 382 КоАП);

- за нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами (ст. 410 КоАП);

- за вовлечение или допуск граждан РК в возрасте до 21 года в занятия азартными играми или пари на деньги, вещи и иные ценности (часть 2 ст. 444 КоАП);

- за наличие двойного гражданства у лиц, занимающих должности госслужащих и руководителей квазигосударственных организаций (статя 496 КоАП);

- за неприменение строительных материалов, оборудований, изделий и конструкций казахстанского (отечественного) производства, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (новая ст. 323-2); - за нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах (ст. 367 КоАП); - за нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов (ст. 368 КоАП); - за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты (ст. 382 КоАП); - за нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами (ст. 410 КоАП); - за вовлечение или допуск граждан РК в возрасте до 21 года в занятия азартными играми или пари на деньги, вещи и иные ценности (часть 2 ст. 444 КоАП); - за наличие двойного гражданства у лиц, занимающих должности госслужащих и руководителей квазигосударственных организаций (статя 496 КоАП); исключение альтернативного вида взыскания в виде административного ареста:

- за регистрацию незаконных сделок по природопользованию (ст. 357 КоАП);

- за нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации (424-1 КоАП);

- за регистрацию незаконных сделок по природопользованию (ст. 357 КоАП); - за нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации (424-1 КоАП); установление возможности применения штрафа к лицам, которым лишение специального права не распространяется, за нарушение правил расположения транспортного средства (новая часть 3-1 статьи 596 КоАП);

применение сокращенного производства по делам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями;

передачу отдельных составов от судов в подведомственность государственных органов (ст. 684-804 КоАП);

К примеру, предлагается передать от судов в уполномоченный орган по делам государственной службы рассмотрение дел, связанных с незаконным вмешательством должностных лиц государственных органов, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также местных исполнительных органов в деятельность индивидуальных предпринимателей, юридических лиц путем издания незаконных актов и дачи незаконных поручений, препятствующих их предпринимательской деятельности.

Также предусматривается ответственность за:

исключение промежуточных актов по ходатайствам об отложении и продлении срока рассмотрения дела судом (ст. 740 КоАП);

регламентацию вопросов применения привода в производстве по делам об административных правонарушениях на уровне КоАП (ст. 790 КоАП);

установление возможности подачи в апелляционном порядке жалобы и ходатайства прокурора, в течение срока, когда лицо считается подвергнутым административному взысканию (ст. 832 КоАП);

допущение возможности изменения квалификации при рассмотрении дела только в сторону улучшения (ст. 829-10 КоАП);

установление обязанности суда по разъяснению вынесенного постановления по жалобе (ст. 829-16 КоАП).





Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 8 сентября.