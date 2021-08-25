Новые штрафы и санкции появятся в Казахстане

Министерство юстиции РК разработало концепцию и проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает zakon.kz.
Как отмечается, поправки разработаны в связи с пандемией коронавируса и особом порядке работы объектов в этот период.
В целях предотвращения массового распространения инфекции физические лица, субъекты предпринимательства и государственные органы временно приостанавливали свою деятельность или переходили на дистанционный режим работы. Вместе с тем анализ норм КоАП указывал на то, что в нем не предусмотрен особый порядок производства дел об административных правонарушениях и право суда (должностных лиц) приостанавливать сроки рассмотрения дел в условиях режима чрезвычайного положения. Дела в этот период рассматривались в общем порядке и в установленные КоАП сроки, - говорится в концепции.
В связи с чем, отмечают разработчики, на основании имеющихся проблем в правоприменительной практике по производству дел в условиях чрезвычайного положения возникает необходимость принятия законодательных мер по их устранению.
В целом законопроект направлен на:
К примеру, предлагается передать от судов в уполномоченный орган по делам государственной службы рассмотрение дел, связанных с незаконным вмешательством должностных лиц государственных органов, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также местных исполнительных органов в деятельность индивидуальных предпринимателей, юридических лиц путем издания незаконных актов и дачи незаконных поручений, препятствующих их предпринимательской деятельности.
Также предусматривается ответственность за:
Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 8 сентября.
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