Новые штрафы для застройщиков и в сфере ИИ появились в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 ноября 2025 года подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает Zakon.kz.

Застройщики

Так, говорится, что нарушение застройщиком, уполномоченной компанией, инжиниринговой компанией требований законодательного акта РК о долевом участии в жилищном строительстве, в том числе к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также порядку ее распространения, либо распространение застройщиком, уполномоченной компанией, инжиниринговой компанией неточной, неполной или недостоверной информации, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 2-1 настоящей статьи, – влечет штраф на юридических лиц в размере 300 МРП (1 179 600 тенге в 2025 году).

При этом дополнено, что за привлечение денег физических, юридических лиц или лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без получения разрешения на привлечение денег дольщиков или гарантии Единого оператора жилищного строительства – предусмотрен штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 750 МРП (2 949 000 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 1000 МРП (3 932 000 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 2000 МРП (5 898 000 тенге).

За производство, распространение или размещение рекламы строящихся многоквартирных жилых домов или комплексов индивидуальных жилых домов, направленной на привлечение денег физических, юридических лиц или лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без соответствующего разрешения на привлечение денег дольщиков или договора о предоставлении гарантии долевого участия в жилищном строительстве, а также не соответствующих классификации жилых домов (жилых зданий) в утвержденном проекте строительства – установлен штраф на физических лиц в размере 200 МРП (589 800 тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере 500 МРП (1 966 000 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 750 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере1000 МРП.

ЖКХ

Вместе с тем установлен штраф за непроведение мероприятий по подготовке инженерных сетей и оборудования к отопительному сезону председателем объединения собственников имущества (ОСИ) многоквартирного жилого дома, субъектом управления объектом кондоминиума – в размере 50 МРП (196 600 тенге).

При этом за действие или бездействие в этом плане, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – предусмотрен штраф в размере 100 МРП.

Лицензирование

Предоставление заявителем заведомо недостоверной информации при получении лицензии или разрешения второй категории, а равно действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также неустранение нарушений квалификационных или разрешительных требований, повлекших привлечение к административной ответственности, по истечении срока приостановления действия лицензии или разрешения второй категории – влечет штраф на физических лиц в размере 40 МРП (157 280 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150 МРП (589 800 тенге), на субъектов крупного предпринимательства, филиалы банков – нерезидентов РК, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК, филиалы страховых брокеров – нерезидентов РК – в размере 300 МРП (1 179 600 тенге), с лишением лицензии или разрешения второй категории либо без такового.

Искусственный интеллект

Кроме того, Кодекс дополнен новой статьей, предусматривающей нарушения законодательства в сфере искусственного интеллекта.

Так, нарушение законодательства в сфере искусственного интеллекта, совершенное в виде:

необеспечения собственниками или владельцами систем искусственного интеллекта информирования пользователей о синтетических результатах деятельности системы искусственного интеллекта, которые могут ввести их в заблуждение;

неосуществления собственниками или владельцами систем искусственного интеллекта управления рисками систем искусственного интеллекта высокой степени риска, повлекшего негативное воздействие на здоровье или благополучие людей, создание или распространение запрещенной, ложной информации, дискриминацию или нарушение прав человека и причинение иного вреда, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (78 640 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (117 960 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.

За действия (бездействия) указанной статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – предусмотрен штраф на физических лиц в размере 30 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 70 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП с приостановлением или запрещением деятельности системы искусственного интеллекта.

Также дополнено, что уполномоченный орган в сфере искусственного интеллекта рассматривает дела об административных правонарушениях, указанных выше.

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель уполномоченного органа в сфере искусственного интеллекта и его заместители.

Закон вводится в действие с 19 января 2025 года, ряд статей – с 1 января 2026 года.