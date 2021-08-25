Предприимчивый алматинец задержан полицией

В Алматы задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве, передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции Ауэзовского района, 27-летнего гражданина Е. подозревают в обмане, как минимум, трех жителей мегаполиса. Совокупный материальный ущерб от его действий составил 36 миллионов тенге.

Согласно версии одного из потерпевших, с гражданином Е. он знаком давно, и тот предложил вложить деньги в совместный бизнес, заверив, что выиграл несколько выгодных тендеров. После того, как ему были переданы денежные средства, он перестал выходить на связь, - сообщил начальник УП Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Как сообщили в ДП Алматы, в ходе досудебного расследования установлены еще два преступных эпизода. В одном случае мужчина присвоил чужие деньги, представившись следователем. Он обещал свое содействие в прекращении уголовного дела. В другом случае - пообещал помощь в покупке элитной автомашины за более низкую цену.

На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия, - заключили в полиции.