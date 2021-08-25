Из Казахстана стали чаще уезжать

После спада в период локдаунов эмиграция из Казахстана вновь набирает обороты, сообщает zakon.kz.

По данным Ranking.kz, за январь–июнь 2021 года в страну прибыло 4,6 тыс. человек - сразу на 34,9% меньше, чем за январь–июнь 2020-го.

В то же время из страны выбыло 14,2 тыс. человек - несмотря на пандемию, на 29,3% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить: с 2015 по 2019 год численность выбывших постоянно увеличивалась; в 2020 году в связи с карантином и закрытием границ показатель сократился, однако в текущем году тенденция роста эмиграции вернулась в полной мере, - говорится в исследовании.

Численность прибывшего трудоспособного населения в возрасте от 16 до 62/59 лет сократилась на 28,4%, до 3,7 тыс. человек, численность пенсионеров - на 20,9%, до 519 человек.

В региональном разрезе больше всего граждан выбыло из Карагандинской области: 2,1 тыс. человек - на 37,5% больше, чем годом ранее.

На второй и третьей строчке расположились Восточно-Казахстанская (1,8 тыс. человек, плюс 12,6% за год) и Павлодарская (1,5 тыс. человек, 18,8%) области. Меньше всего жителей выбыло из Кызылординской области: 32 человека, плюс 68,4% за год, - отмечают аналитики.

По числу прибывших лидирует Алматы: за полгода в Южную столицу приехали 866 человек - на 0,9% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли Мангистауская область (841 человек, минус 60,8% за год) и Шымкент (419 человек, минус 16,5%).

Меньше всего прибывших отмечено в Кызылординской области: всего 6 человек, минус 76,9% за год.

В разрезе профессий среди прибывших больше всего "технарей": 500 человек - на 3,1% больше, чем годом ранее.

Численность прибывших экономистов выросла на 16,7%, до 266 человек, медиков - на 6,3%, до 152 человек, юристов - на 45,8%, до 86 человек, архитекторов - на 2,1%, до 48 человек. Сократилась численность прибывших педагогов (на 17,7% за год, до 181 человека) и работников сферы АПК (на 10,7%, до 50 человек).

Выбыло 2,4 тыс. специалистов технической направленности, 1,2 тыс. экономистов, 678 педагогов, 417 медиков, 282 юриста, 209 архитекторов, 100 работников АПК.

Разница между числом выбывших и прибывших специалистов технических специальностей составила 4,8 раза, экономических - 4,4 раза, педагогических - 3,7 раза, медицинских - 2,7 раза, юридических - 3,3 раза, сельскохозяйственных - 4,2 раза, архитектурных - 2,1 раза.