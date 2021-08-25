Казахстанский спортсмен стал чемпионом США по гребле

В городе Оклахома-Сити (США) с 21 по 24 августа проводился открытый чемпионат США по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях участвовали ведущие спортсмены США и мира. Впервые в истории соревнований участие в них принял представитель казахстанской школы гребли на байдарках и каноэ, сообщает zakon.kz.

Мастер спорта международного класса Ануар Акчурин, воспитанник ДЮСШ Нур-Султана, на дистанции 200 метров в двойке-каноэ совместно со спортсменом США Гэвином Россом занял первое место.

Всего по итогам соревнований казахстанский спортсмен завоевал золотую и четыре серебряные медали.

21 августа – две серебряные медали (на дистанции 1000 метров на каноэ-двойке и на дистанции 500 метров на каноэ-четверке совместно со спортсменами США "Washington Canoe Club").

23 августа – серебряную медаль в индивидуальной гонке (на дистанции 200 метров).

24 августа – золотую медаль (на дистанции 200 метров на каноэ-двойке) и серебряную медаль (на дистанции 500 метров на каноэ-четверке совместно со спортсменами США "Washington Canoe Club").

Результаты соревнований официально опубликованы на сайте организаторов соревнований: https://usacanoeing-timetable.spotfokus.com/

Ануар Акчурин родился в 2000 году в Алматы. В 2018 году окончил Назарбаевскую интеллектуальную школу в городе Нур-Султан.

В секцию гребли на байдарках и каноэ пришел в 2011 году в СДЮШ №4 (спорткомплекс "Толкын"). Мастер спорта международного класса. Неоднократный призер Республики Казахстан (2017-2019) на дистанциях 1000, 500 и 200 метров. Чемпион Кубка Азии 2016 года в Узбекистане, г. Самарканд. В 2018 году занял первое место на дистанции 200 метров на Международной регате в Словакии в городе Пиштань. Серебряный призер чемпионата мира 2018 года среди молодежи на дистанции 200 метров в Болгарии (город София).

Двукратный чемпион Азии 2018 года на дистанциях 500, 200 метров в Самарканде, Узбекистан.

Студент 4-го курса Florida Institute of Technology по специальности mechanical engineer.

В условиях пандемии COVID-19 спортсмен проводил подготовку к соревнованиям самостоятельно с мотивацией занять призовые места на чемпионате США.