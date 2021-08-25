Люди, купившие паспорта вакцинации, могут получить прививку - Бекшин

25 августа 2021, 19:04
Фото: pixabay.com

Государство не будет преследовать лиц, купивших паспорта вакцинации, передает zakon.kz.

По словам главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, первостепенная задача - вакцинировать население.

Сейчас есть такая проблема у незначительной части граждан. Они осознают, что совершили ошибку. Для того, чтобы привиться, нужно просто прийти в прививочный пункт и объяснить причину, почему человек уже зарегистрирован как вакцинированный. Наша задача - привить этих лиц в обязательном порядке. Иначе они могут заболеть, и их придется класть в инфекционные стационары, нести затраты, - объяснил спикер.


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