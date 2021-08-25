Решением суда ликвидирован Capital Bank Kazakhstan

В экономическом суде города Алматы рассмотрено гражданское дело по иску Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка к акционерному обществу Capital Bank Kazakhstan о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка, передает zakon.kz.

В пресс-службе СМЭС города Алматы сообщили, что в суде было установлено, что на основании постановления Правления Агентства от 24 июня 2021 года Банк был лишен лицензии с 25 июня 2021 года за систематическое (три и более раза) в течение 12 последовательных календарных месяцев нарушение законодательства Республики Казахстан.

А именно, нарушение пруденциальных нормативов, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции". пресс-служба СМЭС города Алматы

Банком систематически нарушались требования Постановления №170, а именно:

Коэффициент покрытия ликвидности Коэффициент нетто стабильного фондирования Коэффициент риска на одного заемщика и т.д.

В связи с допущением указанных нарушений в отношении Банка неоднократно применялись меры надзорного реагирования, Банк неоднократно был привлечен к административной ответственности.

Также Capital Bank Kazakhstan систематически не выполнял меры надзорного реагирования, примененные Агентством.

Помимо этого, крупным участником Банка требования уполномоченного органа по принятию мер по дополнительной капитализации в целях увеличения собственного капитала Банка не были исполнены. пресс-служба СМЭС города Алматы

Постановлением Правления Агентства от 14 июня 2021 года Банк был отнесен к категории неплатежеспособных банков.

Решением суда исковые требования удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.

После вступления в силу решения суда о ликвидации Банка ликвидационная комиссия Банка будет принимать меры для завершения дел и обеспечения расчетов с его кредиторами.

Требования кредиторов к Банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве.