Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление

Главный государственный санитарный врач РК подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.
Согласно ему, разрешается обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.
Для этого необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Не допускается вход в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая столовые и буфеты:
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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