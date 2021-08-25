В аэропорту встретили казахстанских спасателей, вернувшихся из Турции

Казахстанские спасатели вернулись из Турции, где восемь дней помогали тушить природные пожары, сообщает zakon.kz.

Еще восемь суток понадобилось на то, чтобы на вертолете совершить перелет туда и обратно по 4 500 км в каждую сторону. В аэропорту Нур-Султана спасателей встречал министр по ЧС, коллеги, а также родные и близкие, передает Первый канал "Евразия".

У нас экипаж достаточно подготовленный. Они уже участвовали в тушении пожаров. У нас и в Казахстане природные пожары часто возникают. Это обычная их работа. Чувства страха нет, потому что мы много лет учились этому. старший оперативный группы Айбол Акпаров

Всего за время операции наши спасатели сбросили 300 т воды на очаги лесных пожаров в окрестностях города Даламан. Сейчас ситуация уже под контролем.

В последних пожарах сгорела территория, соразмерная 180 000 футбольных полей. Турция, благодаря помощи братских и дружественных стран, смогла потушить многие очаги возгораний. Для нас очень значима братская поддержка Казахстана. От всего народа Турции хочу выразить благодарность вашей стране и экипажу, принимавшему участие в ликвидации пожара. чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики Уфук Экиджи