В WhatsApp добавят "реакции"

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать "реакции", то есть возможность коротко отреагировать на сообщение той иной эмоцией, сообщает zakon.kz.

Как пишет WABetaInfo, с их помощью пользователи смогут оставлять реакции на сообщения собеседников.

Эта функция уже имеется в таких мессенджерах как Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Signal, Slack и еще нескольких.

По сути, речь идет о быстрых ответах на сообщения с помощью эмодзи. Конечно, пользователи и сейчас могут отправить ответ на сообщение со смайликом, процитировав его, однако новая функция упростит этот процесс.

Долгий "тап" позволяет вызвать несколько реакций: лайк, сердечко, возглас "ха-ха" и так далее. Зачастую отреагировать, завершив беседу, проще и удобнее, чем отвечать.

После тестирования новая функция будет доступна для устройств на Android и iOS. Пользователи старой версии приложения будут видеть под сообщениями с реакциями предложение обновить WhatsApp.