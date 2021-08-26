Тепловоз въехал в легковушку в Алматы

Авария произошла между проспектом Суюнбая и Илийския трактом на железнодорожном переезде (70-й разъезд), передает zakon.kz.
Toyota Camry, двигаясь в восточном направлении, выехала на железнодорожный переезд. В этот момент ей в бок въехал тепловоз.
Он выбил с проезжей части Toyota Camry, которая, вылетая, ударилась об отбойник.
После автомобиль слетел с дороги и завис на железнодорожных путях.
В результате столкновения пострадала пассажирка. Ее госпитализировали.
Водитель Toyota отметил, что при подъезде к железнодорожным путям шлагбаумы были подняты и "никаких сигналов автоматика не издавала".
Информацию пообещали проверить через "Сергек", камера которого расположена рядом с местом аварии.
На месте ДТП находятся сотрудники дорожной полиции.
Во время разбирательства был перекрыт весь 70-й разъезд.
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