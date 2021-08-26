Тепловоз въехал в легковушку в Алматы

Авария произошла между проспектом Суюнбая и Илийския трактом на железнодорожном переезде (70-й разъезд), передает zakon.kz.

Toyota Camry, двигаясь в восточном направлении, выехала на железнодорожный переезд. В этот момент ей в бок въехал тепловоз.

Он выбил с проезжей части Toyota Camry, которая, вылетая, ударилась об отбойник.

После автомобиль слетел с дороги и завис на железнодорожных путях.

В результате столкновения пострадала пассажирка. Ее госпитализировали.

Водитель Toyota отметил, что при подъезде к железнодорожным путям шлагбаумы были подняты и "никаких сигналов автоматика не издавала".

Информацию пообещали проверить через "Сергек", камера которого расположена рядом с местом аварии.

На месте ДТП находятся сотрудники дорожной полиции.

Во время разбирательства был перекрыт весь 70-й разъезд.