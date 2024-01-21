Легковушка столкнулась с тепловозом на ж/д переезде в Караганде: два человека погибли

Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения легковой машины и тепловоза в Караганде, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Карагандинской области, водитель автомашины проехал через закрытый шлагбаум и это стало причиной дорожно-транспортного происшествия.

"21 января утром 31-летний водитель автомашины "Лада Приора", двигаясь по Саранскому шоссе со стороны шахты им. Костенко в сторону "Тойота центр", на регулируемом железнодорожном переезде, объехав закрытый шлагбаум, выехал на пересекающий ЖД путь, по которому двигался тепловоз", – прокомментировали в полиции.

В результате ДТП двое пассажиров автомашины скончались на месте происшествия. Водитель автомашины и трое других пассажиров доставлены в медицинское учреждение.

"По факту начато досудебное расследование. Изъяты записи камер видеонаблюдения с тепловоза. Назначены соответствующие экспертизы", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 20 января около 17:00 на трассе Уральск – Атырау произошло серьезное ДТП. В результате погибли ребенок и двое взрослых.