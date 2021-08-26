6358 человек заболели коронавирусом в Казахстане

За сутки в Казахстане зарегистрировали 6358 человек, заболевших коронавирусом. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам. В Нур-Султане по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 96, в Алматы - на 15, в Шымкенте - на 40 человек, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано:
Всего в стране подтверждено 761 249 случаев.
9748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 641 249 человек.
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