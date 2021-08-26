Диетолог Маргарита Макуха рассказала, какие продукты улучшают работу мозга, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Клетки головного мозга, нейроны, нуждаются в поступлении полезных веществ, и во время учебы, умственной активности и напряженной деятельности их потребность в этих веществах существенно возрастает.

По словам диетолога, сбалансированный рацион - залог здоровой мозговой деятельности.

Для этого человеку необходимо потребление правильных полиненасыщенных жиров, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах, растительных маслах. Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен, принимают участие в метаболизме, имеют высокую питательную ценность для организма в целом и головного мозга в частности, - сказала она.

Такие вещества, как магний, цинк и селен, улучшают память, настроение, концентрацию внимания и работоспособность мозга - они содержатся, например, в шоколаде и бананах.

Витамины группы В помогают в профилактике стрессовых реакций, депрессий, участвуют в биохимических процессах и могут поступать в организм со свежими овощами, черникой и куркумой.

Витамин D важен в формировании скорости реакций и качестве запоминания - он содержится в молоке и морепродуктах.