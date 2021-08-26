С представителями каких знаков зодиака повезет создать крепкую семью

Астрологи вычислили те знаки зодиака, в союзе с которыми вероятнее всего можно создать крепкую семью, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Пятый канал", в список попали представители всех четырех стихий - Огня, Воды, Земли и Воздуха.

Овен

Это отличные семьянины, несмотря на бурные романы в молодости. Но на то это и Овны - пожалуй, никто из 12 знаков так не работает над собой, делая выводы из собственноручно "набитых шишек". А потому к браку они подходят крайне серьезно и обстоятельно, с большим удовольствием налаживают быт и выстраивают перспективные долгосрочные отношения.

Рак

Эти создания изначально как будто бы рождены для создания семьи. Сначала, живя с родителями, они заботятся о своем жилище, ограждая его от ненужных внешних вмешательств. Повзрослев и полюбив, Раки готовы ради избранника или избранницы даже на подвиги. И они искренне заботятся о создании в отношениях атмосферы взаимопонимания и заботы.

Лев

Эти "цари зверей" не всегда просты для понимания: с одной стороны, они очень любят отсутствие контроля со стороны партнера, но, в силу своего характера, зависимы от его комплиментов, внимания и подарков. Львы любят быть в центре внимания и большинство из них падки на лесть, возможны измены. Но если отложить такие "девиации" характера, то это одни из самых заботливых и любящих семьянинов.

Дева

Практичные по жизни Девы - прекрасные создатели домашнего очага, и всегда поддержат спутника жизни разумным советом. Их природная любознательность не оставит равнодушными членов семьи, и все под воодушевляющим контролем Девы будут заниматься самообразованием.

Скорпион

Эти представители стихии Воды не сразу открывают душу любимому человеку. Они не переносят лжи со стороны партнера, но при этом сами зачастую прибегают к такому "способу", чтобы скрыть свои "грешки". Порой обида буквально застилает им глаза, и они готовы поедом есть и себя, и своего избранника. Но все эти проявления - не что иное, как настоящая любовь, на фундаменте которой со Скорпионом получится долгосрочный брак.

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