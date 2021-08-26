В Нацбанке напомнили о бессрочном обмене старых банкнот

В Национальном банке Казахстана напомнили, что с 12 июня 2021 года действует бессрочный период обмена банкнот, выпущенных в 2006 году и после. Всего за это время казахстанцы обменяли 66 403 банкноты на общую сумму свыше 163 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Больше всего обращений на замену банкнот поступило от жителей Алматы (16,6%), Нур-Султана (9,7%), Карагандинской области (8,8%). Основная доля принятых к обмену купюр – это банкноты номиналом 500 тенге (47,1%). Отметим, что вышедшие из обращения банкноты номиналами 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года можно обменять без каких-либо ограничений по срокам в территориальных филиалах НБК. Нацбанк РК.

Как отмечается, при выпуске новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения. Банкноты как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении 1 года.

После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно обменять как в филиалах Нацбанка, так и в отделениях БВУ и офисах АО "Казпочта".

По истечении 3 лет вышедшие из обращения банкноты можно будет обменять бессрочно в филиалах Нацбанка.

Адреса и контакты территориальных филиалов доступны на сайте НБК.