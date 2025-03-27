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Общество

Новые 1000 тенге: когда и как казахстанцы смогут заменить старые банкноты

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 17:45 Фото: Zakon.kz
Казахстанцам 27 марта 2025 года рассказали о порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот в связи с выпуском новой купюры в 1000 тенге, сообщает Zakon.kz.

Ранее Национальный банк Казахстана заявил о выпуске новой купюры в 1000 тенге.

"Новые банкноты номиналом 1000 тенге поступят в обращение с 28 марта 2025 года и в течение 24 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 1000 тенге образца 2014 года (банкнота старого образца). То есть все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня (БВУ) или филиалах НБК", – проинформировали в пресс-службе НБК в четверг.

Как уточнили в Нацбанке, срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 марта 2025 года по 27 марта 2027 года.

Фото: nationalbank.kz

"После завершения периода параллельного обращения, то есть с 28 марта 2027 года, все банки второго уровня и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть по 27 марта 2030 года. При этом следует отметить, что филиалы НБК будут принимать банкноты старого образца бессрочно".Пресс-служба НБК

В монетарном регуляторе подчеркнули, что банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.

"Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Нацбанка, АО "Казпочта", БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана".Пресс-служба НБК

В Нацбанке напомнили, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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