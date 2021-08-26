Для казахстанцев изменили правила въезда в Россию через сухопутную границу

Российские власти изменили правила въезда в страну для казахстанцев через сухопутные посты пропуска, сообщает zakon.kz.
Как сообщается на сайте Посольства Казахстана в России, пересекать границу теперь можно вместе с членами семьи. Ранее могли въехать только близкие родственники граждан РФ.
Вместе с тем Россия по-прежнему сохраняет строгие правила въезда в страну для граждан Казахстана.
Так, въезд через сухопутную границу разрешен для:
При пересечении границы нужно будет предоставить перечень документов, подтверждающих цель визита. Кроме того, необходимо иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.
Хотите быть в курсе важных новостей?