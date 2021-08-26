Группа Mezzo завоевала четвертое место на "Новой волне - 2021"

Казахстанская группа Mezzo завоевала четвертое место на конкурсе "Новая волна - 2021", сообщает zakon.kz.

А победителем конкурса стал представитель Армении Саро Геворгян.

В группе выступают Асан Нурбергенов, Жанибек Сейдахметов, Жасулан Садыков и Мейрхан Жантурганов.

На конкурсе они исполнили песни Mariah Carey "Without you", Батырхана Шукенова "Дождь" и "Махаббат".

В этом году конкурс проходил с 19 по 25 августа в Сочи при 50-процентной загрузке зала общей вместимостью 2,8 тысячи мест. Призовой фонд составил семь миллионов рублей (около 35 млн тенге).

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В конкурсе приняли участие 11 исполнителей и групп из девяти стран: Казахстана, Италии, России, Армении, Австралии, Беларуси, Грузии, Болгарии, Испании.

В 2012 году Mezzo приняли участие в проекте X – Factor (Казахстан), где заняли второе место.