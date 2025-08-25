Казахстанец Александр Лим стал победителем "Новой волны-2025"
Фото: Instagram/ph.tsvetkova
В Казани завершился международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2025". Победителем стал 33-летний казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim, сообщает Zakon.kz.
Александр являлся лидером по итогам второго конкурсного дня.
Второе и третье место занимали исполнители из России.
Победа осталась за казахстанцем и после финального конкурсного дня.
Сам Александр Лим 25 августа 2025 года опубликовал небольшое видео в сторис на своей странице в Instagram, где именитый пианист Игорь Крутой озвучивает итоги конкурса.
"И побеждает в Казани на "Новой волне" в 2025 году Alex Lim", – объявил Крутой.
Alex Lim уже давно покорил социальные сети своими видео, в которых он проникновенным голосом исполняет хиты на различных языках.
Комментаторы, впрочем, и не сомневались в его победе. Они оставляют восторженные отзывы под видео с музыкантом.
- Увидела его впервые в интернете. Такой замечательный голос, поет с душой. Браво!
- Мурашки по коже от голоса.
- Готовый артист! Надеюсь, Игорь Крутой напишет тоже для вас музыку и слова. Был бы шикарный дуэт.
- Божественный голос и харизма! Он не соревнуется, он просто кайфует.
- Этот голос, услышав раз, будешь узнавать среди миллионов! А сколько обаяния и харизмы подарила природа! Восторг.
- Браво! Просто лучший!
- Он нас уже давно покорил! Пусть тебе всегда и везде везет! Большой сцены тебе и благодарных зрителей!
- Александр – победитель!
Днем ранее, 24 августа, Дженнифер Лопес опубликовала у себя в Instagram-сторис видео кавера на свою песню Ain’t It Funny в исполнении казахстанки Меруерт Бахыт.
