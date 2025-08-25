#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Казахстанец Александр Лим стал победителем "Новой волны-2025"

Александр Лим из Казахстана, победитель, &quot;Новая волна – 2025&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 10:23 Фото: Instagram/ph.tsvetkova
В Казани завершился международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2025". Победителем стал 33-летний казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim, сообщает Zakon.kz.

Александр являлся лидером по итогам второго конкурсного дня.

Второе и третье место занимали исполнители из России.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 10:23
Божественный голос и харизма: артист из Казахстана покоряет "Новую волну"

Победа осталась за казахстанцем и после финального конкурсного дня.

Сам Александр Лим 25 августа 2025 года опубликовал небольшое видео в сторис на своей странице в Instagram, где именитый пианист Игорь Крутой озвучивает итоги конкурса.

"И побеждает в Казани на "Новой волне" в 2025 году Alex Lim", – объявил Крутой.

Alex Lim уже давно покорил социальные сети своими видео, в которых он проникновенным голосом исполняет хиты на различных языках.

Комментаторы, впрочем, и не сомневались в его победе. Они оставляют восторженные отзывы под видео с музыкантом.

  • Увидела его впервые в интернете. Такой замечательный голос, поет с душой. Браво!
  • Мурашки по коже от голоса.
  • Готовый артист! Надеюсь, Игорь Крутой напишет тоже для вас музыку и слова. Был бы шикарный дуэт.
  • Божественный голос и харизма! Он не соревнуется, он просто кайфует.
  • Этот голос, услышав раз, будешь узнавать среди миллионов! А сколько обаяния и харизмы подарила природа! Восторг.
  • Браво! Просто лучший!
  • Он нас уже давно покорил! Пусть тебе всегда и везде везет! Большой сцены тебе и благодарных зрителей!
  • Александр – победитель!

Днем ранее, 24 августа, Дженнифер Лопес опубликовала у себя в Instagram-сторис видео кавера на свою песню Ain’t It Funny в исполнении казахстанки Меруерт Бахыт.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
