Казахстанец Александр Лим стал победителем "Новой волны-2025"

В Казани завершился международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2025". Победителем стал 33-летний казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim, сообщает Zakon.kz.

Александр являлся лидером по итогам второго конкурсного дня.

Второе и третье место занимали исполнители из России.

Победа осталась за казахстанцем и после финального конкурсного дня.

Сам Александр Лим 25 августа 2025 года опубликовал небольшое видео в сторис на своей странице в Instagram, где именитый пианист Игорь Крутой озвучивает итоги конкурса.

"И побеждает в Казани на "Новой волне" в 2025 году Alex Lim", – объявил Крутой.

Alex Lim уже давно покорил социальные сети своими видео, в которых он проникновенным голосом исполняет хиты на различных языках.

Комментаторы, впрочем, и не сомневались в его победе. Они оставляют восторженные отзывы под видео с музыкантом.

Увидела его впервые в интернете. Такой замечательный голос, поет с душой. Браво!

Мурашки по коже от голоса.

Готовый артист! Надеюсь, Игорь Крутой напишет тоже для вас музыку и слова. Был бы шикарный дуэт.

Божественный голос и харизма! Он не соревнуется, он просто кайфует.

Этот голос, услышав раз, будешь узнавать среди миллионов! А сколько обаяния и харизмы подарила природа! Восторг.

Браво! Просто лучший!

Он нас уже давно покорил! Пусть тебе всегда и везде везет! Большой сцены тебе и благодарных зрителей!

Александр – победитель!

