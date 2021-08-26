В Карачаево-Черкесии гостя застрелили из-за танца с невестой

На свадьбе в Карачаево-Черкесии убили гостя из-за танца с невестой, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "РИА Новости", следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, вечером в ауле Икон-Халк Ногайского района между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из них выстрелил другому в живот.

От полученного ранения мужчина скончался в машине скорой помощи, а злоумышленник скрылся, - отмечено в публикации.

В совершении преступления подозреваются двое лиц - один задержан, второй - объявлен в розыск.

По данным РЕН ТВ, один из подозреваемых - сын местного криминального авторитета.