В Карачаево-Черкесии гостя застрелили из-за танца с невестой

На свадьбе в Карачаево-Черкесии убили гостя из-за танца с невестой, сообщает zakon.kz.
Как отмечает издание "РИА Новости", следователи возбудили уголовное дело.
По версии следствия, вечером в ауле Икон-Халк Ногайского района между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из них выстрелил другому в живот.
От полученного ранения мужчина скончался в машине скорой помощи, а злоумышленник скрылся, - отмечено в публикации.
В совершении преступления подозреваются двое лиц - один задержан, второй - объявлен в розыск.
По данным РЕН ТВ, один из подозреваемых - сын местного криминального авторитета.
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