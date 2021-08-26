Санэпидтребования к кладбищам утверждены в Казахстане

Министр здравоохранения РК своим приказом от 19 августа 2021 года утвердил Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения", сообщает zakon.kz.
Так, не допускается размещать кладбища на территориях:
Кладбища размещаются на расстоянии, считая от ограждения кладбища, расположенного ближе:
Расстояние до первых жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон для закрытых кладбищ должно составлять не менее 100 метров.
Общая площадь захоронения принимается из расчета 65-70 процентов от общей площади кладбища.
Также говорится, что месторасположение участка для кладбища и его размеры должны предусматриваться в проекте планировки и застройки населенного пункта с учетом возможности использования территории кладбища непосредственно после его закрытия под устройство парка или сада.
При проектировании и устройстве могил учитывается:
Как предусматривают правила, перезахоронение допускается при отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний (сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка) у умерших людей в течение двух первых недель с момента погребения, в последующем не ранее трех лет, в песчаных грунтах не ранее одного года по согласованию государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
На религиозных объектах приказом руководителя администрации назначается ответственное лицо за проведением наблюдения за персоналом культовых зданий (сооружений) с проведением опроса состояния и осуществлением термометрии.
Как отмечается, для недопущения распространения инфекции персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний направляется для обследования в медицинскую организацию по месту жительства.
Администрация объекта организует обеспечение персонала культовых зданий (сооружений) достаточным запасом одноразовых медицинских или тканевых масок, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Обеспечение масками сотрудников из расчета замены масок через каждые 3 часа со своевременной утилизацией использованных предметов личной гигиены.
На кладбищах администрация также обеспечивает ношение масок персоналом и священнослужителями.
Доступ прихожан в культовые здания (сооружения) допускается при обязательном наличии масок.
Посмотреть полный текст документа можно здесь.
Приказ вводится в действие с 4 сентября 2021 года.
Хотите быть в курсе важных новостей?