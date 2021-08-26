Санэпидтребования к кладбищам утверждены в Казахстане

Министр здравоохранения РК своим приказом от 19 августа 2021 года утвердил Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения", сообщает zakon.kz.

Так, не допускается размещать кладбища на территориях:

первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников;

первой и второй зон санитарной охраны курортов;

затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных участках;

на берегах водоемов I и II категории, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и других культурно-оздоровительных мероприятий;

стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве;

с мощностью эффективной дозы гамма-излучения, превышающей мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 микроЗиверт в час.

Кладбища размещаются на расстоянии, считая от ограждения кладбища, расположенного ближе:

до первых жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон составляет не менее 300 метров; до источника питьевого водоснабжения населения с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации составляет не менее 1000 метров.

Расстояние до первых жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон для закрытых кладбищ должно составлять не менее 100 метров.

Общая площадь захоронения принимается из расчета 65-70 процентов от общей площади кладбища.

Также говорится, что месторасположение участка для кладбища и его размеры должны предусматриваться в проекте планировки и застройки населенного пункта с учетом возможности использования территории кладбища непосредственно после его закрытия под устройство парка или сада.

При проектировании и устройстве могил учитывается:

расстояние между участками могил составляет по длинным сторонам не менее 1 метра, а коротким - не менее 0,5 метров;

глубина могилы устанавливается в зависимости от характера грунта и уровня подпочвенных вод и составляет не менее чем 1,5 метра от поверхности земли до крышки гроба (при наличии). Во всех случаях отметка для могилы составляет на 0,5 метра выше уровня грунтовых вод;

для умерших от особо опасных инфекций глубина могилы устанавливается на уровне 2-х метров, при этом на дне рассыпается хлорная известь слоем не менее 10 см;

каждая могила имеет насыпь высотой 0,5 метра (надмогильный холмик) от поверхности земли, которая выступает за края могилы для защиты ее от атмосферных вод.

Как предусматривают правила, перезахоронение допускается при отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний (сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка) у умерших людей в течение двух первых недель с момента погребения, в последующем не ранее трех лет, в песчаных грунтах не ранее одного года по согласованию государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На религиозных объектах приказом руководителя администрации назначается ответственное лицо за проведением наблюдения за персоналом культовых зданий (сооружений) с проведением опроса состояния и осуществлением термометрии.

Как отмечается, для недопущения распространения инфекции персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний направляется для обследования в медицинскую организацию по месту жительства.

Администрация объекта организует обеспечение персонала культовых зданий (сооружений) достаточным запасом одноразовых медицинских или тканевых масок, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Обеспечение масками сотрудников из расчета замены масок через каждые 3 часа со своевременной утилизацией использованных предметов личной гигиены.

На кладбищах администрация также обеспечивает ношение масок персоналом и священнослужителями.

Доступ прихожан в культовые здания (сооружения) допускается при обязательном наличии масок.

Посмотреть полный текст документа можно здесь.

Приказ вводится в действие с 4 сентября 2021 года.