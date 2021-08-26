Паралимпиада-2020: у Казахстана первая золотая медаль

Казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает zakon.kz.

Он завоевал золотую медаль на соревнованиях по пауэрлифтингу. Дегтярев стал лучшим в категории до 54 килограммов. Причем первое место он обеспечил себе уже в первой попытке, подняв 170 килограммов, - говорится в сообщении Olympic.kz.

В лучшем же подходе Давид показал 174 килограмма.

Второе место занял француз Аксель Бурлон (165 килограммов). Бронзовую медаль завоевал Димитрус Бакохристос (Греция) - 165 килограммов.

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