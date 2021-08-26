Как будут учиться в Алматы школьники и студенты с 1 сентября - постановление

26 августа 2021, 16:35
Фото: zakon.kz

Главный государственный санитарный врач Алматы подписал постановление от 26 августа 2021 года "О мерах предупреждения распространения коронавирусной инфекции в учреждения образования", сообщает zakon.kz.

Разрешить обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, - говорится в документе.

В связи с чем предписано обучение в штатном формате в организациях образования при следующих условиях:

  • соблюдение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, предусмотренных постановлением главного савнврача РК;
  • 100%-ная вакцинация педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших коронавирусом в течение 3 месяцев после выздоровления);
  • внедрение приложения Ashyq при входе в организации педагогов, персонала, родителей, посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше;
  • соблюдение масочного режима;
  • обеспечение достаточным количеством рециркуляров, санитайзеров, антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств;
  • увеличение кратности уборки и дезинфекции помещений;
  • соблюдение требований к проведению влажной уборки и дезинфекции помещению, к режиму проветривания и обеззараживания воздуха помещений;
  • ежедневный входной фильтр (термометрия) педагогов, персонала, обучающихся;
  • запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, классовых, внеклассовых, родительских собраний и тд);
  • запрет на проведение в детсадах и школах мероприятий с объединением групп и классов;
  • отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных и практических занятий.

Также предписано усилить контроль за организацией питания. Установить в столовых рециркуляторы воздуха.

Допускается заселение в общежития вакцинированных студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних 3-х месяцев, с запретом на вход посторонних лиц.

Иностранные студенты допускаются к очному обучению при наличии:

  • полного курса вакцинации, подтвержденной паспортом/справкой;
  • отрицательного результата ПЦР-тестирования, полученного не позднее трех суток после пересечения границы.

Допуск студентов медицинских колледжей и вузов на клинические базы, резидентуры, в клиники организаций образования, в университетскую больницу и т.д. производится при наличии полного курса вакцинации против COVID-19, подтвержденной паспортом вакцинации, за исключением имеющих медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних 3-х месяцев.

Допуск педагогов, персонала, родителей, посетителей студентов в детсады, школы, колледжи, вузы, включая интернаты и общежития, производится через приложение Ashyq и поддерживающие его платформы.

Не допускается вход в названные организации, включая столовые и буфеты:

  • лиц с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк, температура выше 37 градусов);
  • лиц с "желтым" и "красным" статусом по QR-коду;
  • невакцинированных педагогов и персонала, за исключением имеющих медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних 3-х месяцев.

Постановление вступает в силу со дня подписания.


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