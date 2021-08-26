Волейбольная команда "Жетысу-2" свой кубок Азии посвятила 30-летию Независимости РК

Аким Алматинской области Амандык Баталов принял у себя новый состав женского волейбольного клуба "Жетысу", а также поздравил игроков команды "Жетысу-2" с победой на прошедшем в Фергане турнире на Кубок Центральной Азии, передает zakon.kz.

Как сказал Амандык Баталов, игры и победы "Жетысу" и "Жетысу-2" придают импульс дальнейшему развитию спорта в регионе.

Поздравляю вас с победой. К 30-летию Независимости нашей страны - это очень хороший подарок. Вы уже достигаете хороших успехов в спорте, это меня очень радует. Вы наши будущие чемпионки, продолжайте в том же духе. Хорошие результаты показывает и команда "Жетысу", которая больше ста матчей играла без поражения. Теперь у вас начинается новый этап, новый состав. Желаю вам сплоченности и единого командного духа. Вы мне все, как родные. Ждем от вас побед, - сказал Амандык Баталов.

В свою очередь игрок команды "Жетысу-2" Таннуры Данабек отметила, что для них это большое достижение.

Нашему счастью нет предела, мы выиграли Кубок Центральной Азии, посвящаем его 30-летию Независимости нашей страны. Победа была нелегкая, но мы смогли, - сказала Таннуры Данабек.

Как отмечается, на соревнованиях в Фергане сборная Казахстана, под флагом которой выступали игроки команды "Жетысу-2" из Талдыкоргана, одержала пять побед в пяти матчах. В финале казахстанские девушки со счетом 3:0 победили хозяек соревнований - команды Узбекистана.

Новый состав клуба "Жетысу" представила главный тренер Елена Павлова.

Женский волейбольный клуб "Жетысу" - это не просто команда, а целая большая семья, прошедшая тернистый путь, чтобы стать одной из лучших в стране. За 20 лет менялся состав, тренеры, но осталось одно неизменным - стремление к победе! В новом сезоне будем показывать хорошие результаты. Для этого ежедневно тренируемся, изучены все недочеты, - подчеркнула она.

Нынешний состав, так же, как и предыдущие спортсменки, будет показывать очень хорошие результаты. В новом составе будут играть: Наталья Акилова, Валерия Чумак, Татьяна Никитина, Александра Мещанинова, Татьяна Машкова, Алия Баткульдина, Мария Сырыгина, Юлия Якимова, Валерия Шатунова, Маме Фату, Анастасия Гурбанова, Светлана Парукова, Ақерке Шәкен, Томирис Сагимбаева, Инна Герман.

Амандык Баталов побеседовал с каждой из игроков клуба и поинтересовался ходом подготовки к новому сезону и общим настроем команды.

Как уточняется, в составе команды большая часть - местные волейболистки. В том числе и представители талдыкорганской молодежи.

Волейбол - олимпийский вид спорта, и эта дисциплина в Алматинской области очень развита. В школах и ДЮСШ проходят занятия по волейболу. Строятся физкультурно-оздоровительные комплексы. Для спортсменок созданы все условия для успешных тренировок. Также талантливым спортсменкам из молодежной команды "Жетысу-2" выделены семь грантов акима области для обучения в университете.

По инициативе Амандыка Баталова был создан международный турнир по волейболу среди мужских команд-ветеранов - Кубок Жетысу. В составе команд известные игроки - заслуженные мастера спорта, внесшие весомый вклад в дело популяризации волейбола. Это игроки, чье профессиональное спортивное мастерство признано образцовым для многих поколений спортсменов. Поэтому проведение турнира такого уровня станет хорошим подспорьем для дальнейшего развития волейбола в стране и в области.