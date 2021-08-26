Взрыв прогремел в воинской части в Жамбылской области

26 августа 2021, 21:02
Фото: скриншот

Момент взрыва удалось снять очевидцам, передает zakon.kz.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области, - рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

Ликвидация очага возгорания продолжается. Причины устанавливаются.

К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.

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Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)


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