Минобороны РК о ситуации в Жамбылской области: Всего произошло шесть взрывов

26 августа 2021, 22:55
Фото: скриншот

На складе, где хранились преимущественно инженерные боеприпасы, произошло шесть взрывов, передает zakon.kz.

На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов. Вместе с тем в целях безопасности населения начата эвакуация жителей близлежащих домов, - рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

Напомним, что известно о 32 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, из них 10 военнослужащих.


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