Прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов - 2021/22 прошла в Стамбуле (Турция). Ведущими церемонии были экс-игрок "Зенита" Бранислав Иванович и бывший полузащитник "Челси" Майкл Эссьен, передает zakon.kz со ссылкой на rt.ru.

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа А: "Манчестер Сити" (Англия), "ПСЖ" (Франция), "Лейпциг" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).

Группа B: "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Порту" (Португалия), "Милан" (Италия).

Группа С: "Спортинг" (Португалия), "Боруссия" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция).

Группа D: "Интер" (Италия), "Реал" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Шериф" (Молдавия).

Группа Е: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Динамо" (Украина).

Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария).

Группа G: "Лилль" (Франция), "Севилья" (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Вольфсбург" (Германия).

Группа H: "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Зенит" (Россия), "Мальме" (Швеция).