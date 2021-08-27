Двоих подозревают в похищении человека из "личной неприязни" в Акмолинской области

Акмолинские полицейские проводят расследование по факту похищения человека, передает zakon.kz.

25 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий акмолинские полицейские установили и задержали двух жителей г. Атбасар, подозреваемых в похищении человека. Жертва преступников 33-летний местный житель поступил в Атбасарскую районную больницу в 04.00 25 августа с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, - пишет пресс-служба ДП региона.

Как уточняется, неизвестные лица в эту ночь удерживали пострадавшего в гараже, где нанесли ему телесные повреждения из "личной неприязни".

Сотрудники отдела криминальной полиции Атбасарского РОП установили и задержали злоумышленников по горячим следам.

В настоящее время следственным отделом начато досудебное производство по ч. 2 ст. 125 УК РК "Похищение человека".

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.