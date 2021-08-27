Вышло новое постановление о смягчении карантина в Казахстане

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление. В нем говорится, что в выходные в городах, кроме Алматы, разрешается работать объектам МСБ, передает zakon.kz.

С 28 августа разрешается работа, за исключением города Алматы:

- в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, до 00.00;

- лидерам проекта Ashyq разрешается работать до 02.00 при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей;

- по субботам разрешается работа общественного транспорта.

С 30 августа продлевается время работы в будние дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, с 22.00 до 00.00. Лидерам проекта Ashyq в будние дни можно работать с 00.00 до 02.00, за исключением города Алматы.

При стабилизации эпидемиологической ситуации в Алматы могут ослабить карантинные меры с 4 и 6 сентября.

В регионах "темно-красной" зоны в выходные остаются те же ограничения, что и прежде.

В случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в "темно-красную" зону. Вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее трех дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной". Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны, - говорится в тексте постановления.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.