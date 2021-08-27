Ануар Сариев выиграл "серебро" Паралимпиады-2020

27 августа 2021, 14:40
Фото: sports.kz

Копилку казахстанской дружины медалью серебряного качества пополнил дзюдоист Ануар Сариев, передает zakon.kz.

В финале весовой категории до 60 килограммов представитель города Атырау не смог одолеть посланца Азербайджана Вугара Ширинли, - сообщает Olimpics.com.

На пути к решающему поединку Ануар Сариев вначале выиграл у Сухбаатара Ядамдория из Монголии, за счет приема "вазари". В полуфинальной схватке Сариев не дал шансов венесуэльскому дзюдоисту Маркосу Деннису Бланко.

Читайте также:

Паралимпиада-2020: у Казахстана первая золотая медаль


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?