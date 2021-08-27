Взрывы в Жамбылской области: создана комиссия

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести чрезвычайное совещание и создать межведомственную комиссию по взрывам в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Межведомственную комиссию возглавит заместитель премьер-министра Романа Скляра.

Будут приняты все необходимые меры для защиты семей погибших граждан и помощи пострадавшим жителям, - сказал президент.

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Роман Васильевич, я вам поручаю сразу после окончания этого заседания в срочном порядке поехать в Жамбылскую область. Организуйте все меры, - сказал глава государства.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.