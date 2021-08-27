Глава "Казатомпрома" покидает пост по собственному желанию

Галымжан Пирматов покидает пост председателя правления "Казатомпрома", сообщает zakon.kz.

На сайте компании сказано, что он больше не является председателем с 2 сентября 2021 года по собственному желанию.

Его обязанности будет исполнять Шарипов Мажит Бейсембаевич, главный директор по ЯТЦ.

Я выражаю глубокую благодарность руководству страны за оказанное доверие и предоставленную возможность для эффективного управления компанией, - отметил Пирматов, - это была большая честь и привилегия для меня.