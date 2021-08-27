Какую пенсию будет получать Ангела Меркель, когда покинет свой пост

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. Ангела Меркель в этом году решила не выдвигать свою кандидатуру на пост Канцлера ФРГ, а уйти на заслуженный отдых. Назван размер будущей пенсии, которую будет получать лидер Германии, сообщает zakon.kz.

По сообщению iz.ru, в месяц политик будет получать около 15 000 евро, (7 547 000 тенге). Сумма складывается из того, что Ангела Меркель с 1990 года избиралась членом Бундестага, параллельно работая в правительстве своего предшественника - Гельмута Коля. Учитывался и срок, который Меркель находилась в должности. Кроме того, покинувшему пост федеральному канцлеру полагается 65% от ее депутатской зарплаты, которую она получает в настоящее время - это около 10 000 евро. Помимо этого, экс-канцлер имеет право на двух референтов и личного водителя.

Ангела Доротея Меркель родилась 17 июля 1954 года. В политику Ангела пришла после падения Берлинской стены. На пост канцлера страны заступила в 2005 году.

Ангела Меркель замужем. Ее нынешний супруг Иоахим Зауэр - профессор химии. Еще при социалистическом режиме она развелась с первым мужем - Ульрихом Меркелем, но оставила довольно звучную фамилию, перекликающуюся с немецким словом "merklich" (заметный). Детей у Ангелы Меркель нет.

Я не исключала такой возможности, но не получилось. А когда я занялась политикой, мне было 35 лет, и я уже не задавала себе этот вопрос, - рассказывала лидер Германии.

В свободное от политики время Ангела Меркель любит работы по саду, увлекается кулинарией, печет пироги, так что, выйдя на заслуженный отдых, скучать ей не придется.

Меркель хорошо говорит по-русски. В 1968 году она выиграла школьную Олимпиаду по русскому языку в ГДР и была награждена поездкой в СССР.