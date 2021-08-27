Приложение Ashyq смогут использовать дети старше 12 лет

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление об использовании детьми старше 12 лет приложения Ashyq на добровольной основе, при входе в ряд объектов, передает zakon.kz.

Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить вход детей старше 12 лет в: компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении Ashyq, - говорится в постановлении главного санитарного врача.

Норма будет распространяться и на другие платформы, к примеру, аналоги на платформах: eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайте ashyq.kz.