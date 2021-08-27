Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области, передает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие премьер-министр, руководители правоохранительных и других силовых структур, сообщает официальный сайт Акорды.

Открывая совещание, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Вчера в Байзакском районе Жамбылской области произошло чрезвычайное происшествие. На складе боеприпасов Вооруженных сил возник пожар. Затем произошло несколько взрывов. Местные жители не пострадали. К сожалению, есть жертвы среди военнослужащих и спасателей. Они героически погибли при исполнении служебного долга. Разделяю скорбь и выражаю соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, ­– сказал глава государства.



Президент отдал конкретные распоряжения по поддержке семей, потерявших своих близких.

Уполномоченным государственным органам необходимо принять все меры по оказанию помощи семьям погибших. Благодаря самоотверженным усилиям представителей всех служб ситуацию удалось взять под контроль и не допустить еще больших жертв. Выражаю благодарность спасателям, врачам, сотрудникам полиции, прокуратуры, акиматов. Тем не менее, последствия пожара оказались серьезными. Пострадали люди. Многим семьям пришлось покинуть свои жилища. Причинен определенный ущерб инфраструктуре населенных пунктов, ряд зданий получил повреждения. Уничтожено значительное количество боеприпасов. Приняты экстренные меры. Но предстоит еще большой объем работы по восстановлению, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на необходимость наладить эффективную координацию усилий центральных и местных органов власти. Он поручил устранить препятствия и незамедлительно принять меры, в первую очередь, направленные на возвращение сельских жителей в свои дома.

Следующей задачей президент назвал объективное расследование причин и условий произошедшего. Президент потребовал принять исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить его повторения.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что два года назад произошли взрывы на арсенале возле города Арыс.

Очевидно, что в сфере хранения боеприпасов существуют системные проблемы. После событий в Арысе по моему поручению их начали последовательно решать. Данное происшествие показало, что требуется ускорить темпы работы в этом направлении, – заявил глава государства.

Президент определил комплекс мер, которые будут предприняты в первоочередном порядке.

Во-первых, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет создана межведомственная государственная комиссия во главе с заместителем Премьер-министра Романом Скляром. Роман Васильевич, поручаю вам сразу после совещания выехать в Жамбылскую область. На месте событий вам предстоит принять все необходимые меры по организации работ. Во-вторых, следует принять меры по социальной поддержке семей погибших граждан и оказанию помощи пострадавшим. В-третьих, министерство здравоохранения должно организовать комплексную медицинскую помощь раненым, – поручил Президент.

Наряду с этим генеральной прокуратуре и министерству внутренних дел поручено провести тщательное досудебное расследование для выяснения обстоятельств происшествия и установления виновных. МВД совместно с уполномоченными государственными органами следует принять комплексные меры по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и сохранности имущества. Комитету национальной безопасности, генпрокуратуре, МВД и другим уполномоченным госорганам предстоит принять меры по предотвращению распространения фейков и спекуляций.

В ходе совещания с докладами выступили министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.