Обучение в Алматинской области - что говорится в новом постановлении

Главный государственный санитарный врач Алматинской области от 27 августа подписал новое постановление "О дальнейшей реализации карантинных мер на территории Алматинской области", сообщает zakon.kz.

С целью дальнейшей реализации карантинных мер на территории региона предписано обеспечить деятельность объектов, участвующих в проекте Ashyq, при соблюдении санэпидтребований.

Деятельность детских дошкольных учреждений допускается при соблюдении санэпидтребований.

Обучение в 2021-2022 учебном году будет проводится в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, а также дошкольного образования, при соблюдении условий, указанных в Постановлении Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №36 от 25 августа 2021 года, - говорится в документе.

Будут реализовываться следующие карантинные меры:

запрет на организацию и проведение зрелищных, массовых праздничных мероприятий, выставок, конференций, форумов, корпоративов, семейных мероприятий (поминок, банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

запрет деятельности букмекерских контор, за исключением участников проекта Ashyq;

проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

проведение обработки остановок общественного транспорта не менее двух раз в день, общественного транспорта с применением моющих и дезинфицирующих средств перед каждым рейсом;

разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее двух метров;

запрет на проведение совещаний (заседаний) в очном режиме;

во всех государственных организациях (предприятиях), офисах субъектов предпринимательства обеспечить организацию дифференцированного графика работы в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан для недопущения скопления населения в «часы пик» на остановках и общественном транспорте;

субъектам крупного предпринимательства, а также государственным предприятиям, органам и организациям со среднегодовой численностью работников более 250 человек рекомендуется использовать служебный автотранспорт для перевозки работников после завершения рабочего времени;

разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»;

разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;

разрешение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом.

Кроме того, ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев) следующих организаций/объектов:

объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО «Казпочта», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты);

объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);

объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;

организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;

объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

объектов общественного питания, в том числе размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды;

медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;

аптечных организаций;

объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);

организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;

объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие);

объектов связи и телекоммуникаций.

Постановление вступает в силу с 28 августа 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.