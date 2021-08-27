Скончался ветеран "Кайрата" Фанас Салимов

27 августа 2021, 18:26
Фото: kff.kz

На 57-м году жизни ушел один из лучших игроков легендарного клуба "Кайрат" Фанас Салимов, передает zakon.kz.

Представитель южноказахстанской школы футбола с юных лет был на виду у всех команд, начиная с детских и заканчивая различными сборными СССР. Левый полузащитник алматинской дружины всегда отличался своей яркой игрой в чемпионате Советского Союза.

После завершения карьеры игрока Фанас Салимов продолжил свою деятельность в футболе. Выходил снова на поле, но уже в качестве арбитра и футбольного инспектора. Немало алматинских ребят получили свои первые футбольные уроки именно у Фанаса Нагимовича.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Фанаса Салимова.

Куандык Шынасилов


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