Общество

Последний ветеран ВОВ в СКО скончался за несколько дней до 99-летия

ветеран Великой Отечественной войны Федор Васильевич Щеглов, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 14:15 Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov
На севере Казахстана скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Федор Щеглов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 января 2026 года рассказал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

"Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны – Федор Васильевич Щеглов. Всего несколько дней ему не хватило до 99-летия. Он был последним ветераном нашей области", – написал он в Instagram.

Глава СКО подчеркнул, что жизнь Федора Васильевича – пример стойкости, верности своим принципам и бесконечной преданности Родине.

"Свой боевой путь начал в 17-летнем возрасте. В составе 371-й стрелковой дивизии прошел всю войну, проявляя мужество и преданность делу. После войны он трудился в сфере строительства, продолжая служить своей стране в мирное время", – рассказал он.

Гауез Нурмухамбетов отметил, что навещал Федора Васильевича каждый год.

"Он встречал меня с доброй улыбкой, делился воспоминаниями о службе, боевых подвигах и о тех тяжелых, но героических днях, которые навсегда останутся в памяти народа. Его истории были наполнены жизненной мудростью, силой духа и любовью к Родине. Для нас, жителей области, Федор Васильевич навсегда останется символом героизма и стойкости. Мы будем хранить память о нем и передавать ее нашим детям и внукам. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Федору Васильевичу!" – заключил аким.

В мае 2025 года мы писали, что в Петропавловске курсанты Академии Национальной гвардии и военнослужащие воинской части 6637 поздравили ветерана Федора Щеглова с 80-летием Победы. У дома 98-летнего фронтовика прошел строевой марш расчетной группы в сопровождении военного оркестра.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
