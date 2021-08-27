Мангистауская область - единственный регион, который на 100% обеспечен природным газом

За годы независимости в Мангистауской области численность населения удвоилась. Ныне на полуострове проживает более 720 тысяч человек. Сегодня на заседании областного Общественного совета в Актау были озвучены главные достижения региона за 30 лет.

По словам акима области Серикбая Трумова, в связи с увеличением численности населения территория городов расширилась, появились новые села и целый район. Мунайлинский район - первый район, созданный в Казахстане после обретения нашей страной независимости. В то время население района составляло 53 тыс. человек, а сегодня -174 тыс. человек.

За годы Независимости произошли позитивные изменения и в социальной сфере региона. Так, в 1991 году в регионе действовал 151 детский сад, к 2020 году их количество достигло 311. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество средних общеобразовательных школ. Сейчас в свыше 140 школах региона школьники получают качественное образование и воспитание.

Глава региона С. Трумов отметил, что за 30 лет здравоохранение претерпело значительные изменения, в регионе открылись поликлиники, больницы, оснащенные высокими медицинскими технологиями и специалистами, имеющие большой опыт работы.

С момента обретения суверенитета в области введено более 150 объектов здравоохранения. Были открыты дом матери и ребенка, центр крови, кардио хирургический центр и онкологический диспансер, с вводом которых для жителей отдаленных районов стало возможным лечение на территории области и проведение сложных операций. В прошлом году автопарк скорой помощи был обновлен на 100%, приобретены новые автомобили, полностью оснащенные необходимым медицинским оборудованием. Серикбай Трумов

Еще одно достижение независимости - рост транзитного, транспортно-логистического и инфраструктурного потенциала Мангистау как пограничной области. В Мангистау, который находится далеко от столицы страны, на полуострове, параллельно развивались железнодорожные, морские и автомобильные дороги, которые сегодня стали узлами девяти дорог.

Впервые в истории независимости открыт новый маршрут через Кавказ, Турцию в европейские страны. Открыт международный железнодорожный коридор Узень-Берекет-Горган, соединяющий три государства.

Мангистауская область добилась хороших результатов в жилищном строительстве. С момента обретения независимости в Мангистау было введено в эксплуатацию более 11 млн. 333 тысяч квадратных метров жилья. За годы независимости валовой региональный продукт области вырос в 48 раз. А показатель на душу населения увеличился в 23 раза. В целом, с 2005 года в Мангистауской области наблюдается положительная динамика развития малого и среднего бизнеса. За последние 15 лет количество субъектов малого предпринимательства увеличилось в 3 раза. Серикбай Трумов

Член областного Общественного совета Жанибек Кожык, выступивший в ходе заседания, отметил, что после обретения независимости в нашей стране был принят основной закон, установлены границы, сформировалось независимое сознание. Он отметил, что на пути созидания у Мангистау немало достижений. "До получения независимости газа не было ни в одном селе Мангистау. За последние 20 лет в Мангистау охват составил 100%. Это первый показатель по республике. Жанибек Кожык

В этом году в рамках юбилейного года в области стартовал проект "Во благо страны!". Проект разработан для системной реализации социально значимых объектов и мероприятий, необходимых для жителей региона.

С начала года для жителей области предоставлены прекрасные возможности. В селах открыты спортивные комплексы, новые парки, запущены фонтаны. В Актау началось строительство парка Первого Президента.

До конца года планируется сдать еще ряд производственных и социально-культурных объектов на благо народа. В рамках проекта "Ауыл - ел бесігі" будут построены 102 километра дорог на сумму 3 млрд тенге и проведен средний ремонт. Ожидается, что в новом учебном году будут введены в эксплуатацию школы и детские сады. пресс-служба акима Мангистауской области