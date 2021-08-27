Найдены тела еще трех погибших при взрывах в Жамбылской области

На месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов, передает zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК. Личности сотрудников устанавливаются.

Около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.

Итого число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло двенадцати.

26 августа случилось возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.

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