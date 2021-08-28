Врач предупредила об опасности препаратов с кукурузными рыльцами для переболевших КВИ

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, действительный член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян рассказала о том, что препараты с кукурузными рыльцами лучше не употреблять после перенесенного коронавируса, передает zakon.kz.

Она отметила, что данные соцветия обладают множеством положительных свойств. Экстракты и отвары из них применяются в медицине для улучшения работы пищеварительной системы, ускорения заживления ран, снижения интенсивности воспалительных процессов. Однако во время пандемии следует быть осторожными, поскольку содержащие кукурузные рыльца препараты могут сгущать кровь и привести к увеличению тромбоцитов, - пишет lenta.ru.

В то же время специалист отметила, что на зерна кукурузы данные ограничения не распространяются. Исключение составляют аллергики, так как от кукурузы могут появиться крапивница и дерматит. Кроме того, она может вызвать реакцию желудочно-кишечного тракта.

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