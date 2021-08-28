О влиянии вакцинации на постковидный синдром

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что люди с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, - абсолютно легко, передает zakon.kz.

Он отметил, что в ряде случаев состояние человека, перенесшего COVID-19, после прививки даже улучшается.

По словам эпидемиолога, вакцинироваться стоит через полгода после выздоровления, так как со временем начинает снижаться титр антител, нейтрализующих SARS-CoV-2. У большинства переболевших через четыре-шесть месяцев он достигает минимума. Но, если человек привьется раньше, ничего страшного с ним не случится, добавил специалист, - пишет "Российская газета".

Количество антител, появившихся после прививки, зависит от иммунитета человека. Защитные силы организма снижаются при употреблении алкоголя, неправильном питании, нарушении режима сна и отсутствии физических нагрузок. Вакцина - это тренировка. Попадая в организм, коронавирус получает отпор в виде иммунного ответа, объяснила врач-инфекционист Светлана Малиновская.