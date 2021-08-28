Снизилось число умерших от КВИ и пневмонии за сутки в Казахстане

28 августа 2021, 09:13
Фото: zakon.kz

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 28 августа 2021 года передает zakon.kz.

Всего скончался 131 человек. Это на 12 заболевших меньше в сравнении с предыдущим днем.

На 28 августа лечение от КВИ продолжают получать 114 764 человека (108 064+ и 6700 КВИ-), из них в стационарах находятся 25 694 пациента, на амбулаторном уровне - 89 070 пациентов.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1810 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 506 пациентов, на аппарате ИВЛ - 308 пациентов.


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