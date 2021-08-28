Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13 человек

На месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тела еще одного человека, личность которого устанавливается, передает zakon.kz.

Отметим, что при ликвидаций пожаров в Жамбылской области пострадало около 50 сотрудников МЧС РК.

Вечером 26 августа в одном из складов в воинской части Жамбылской области прогремел взрыв. В результате чего 13 человек погибли.

Согласно данным пресс-службы МЧС РК, среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты:

1. Темирбулатов Арнур Серикович. Пожарный – спасатель ПЧ-3 г. Тараза ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области;

2. Сандыбаев Елдос Кадырбайулы. Старший – пожарный – спасатель ПЧ-3 г. Тараза ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области;

3. Микропуло Александр Николаевич - Оперативный дежурный – заместитель руководителя тушения пожара ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области;

4. Торебеков Танирберген Кудайбергенович. Старший – пожарный – спасатель СПЧ-1г. Тараза ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области;

5. Айманов Меиржан Какпосынович. Заместитель начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области;

Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются.