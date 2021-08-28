Владимир Путин выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Казахстана в связи с трагическими последствиями взрыва на складах в Жамбылской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. президент РФ Владимир Путин