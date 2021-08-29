Роскосмос проводит испытания технологии утилизации особо опасных отходов

Генеральный директор исследовательского центра имени Келдыша, входящего в состав "Роскосмоса", Владимир Кошлаков рассказал об испытаниях новейшей технологии утилизации особо опасных отходов коммунального сектора и отходов производств с помощью плазмотронов, передает zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, Кошлаков сообщил, что в центре разработали плазмотроны и сейчас работают над созданием специальной установки, которая позволит обезвреживать и утилизировать агрессивные бытовые отходы повышенной опасности.

Плазмотроны позволяют получать газы, температура которых составляет от четырех до пяти тысяч градусов Цельсия. Как правило, их используют в ракетостроительной индустрии, однако их также можно применить при сжигании мусора. Кроме того, газы, выделяемые при сгорании, предлагается использовать для вращения турбин плазмотронов.

Разговоры о применении плазмотронов для сжигания отходов, ведутся уже почти год. В сентябре 2020 года Кошлаков сообщил, что компания ведет переговоры по внедрению таких технологий с властями Нижнего Новгорода.