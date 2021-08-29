США призывают своих граждан покинуть окрестности аэропорта в Афганистане

29 августа 2021, 09:49
Фото: pxHere

Вооруженные силы США перешли к финальной фазе эвакуации людей из Афганистана, передает zakon.kz.

Минувшей ночью Кабул покинули последние британские военнослужащие. Ранее эвакуацию завершили Италия, Франция, Нидерланды и Бельгия. По данным американских военных, высока вероятность, что очередной теракт произойдет в Кабуле в ближайшие сутки. Посольство США в Афганистане призывает своих граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта, - пишут vesti.ru.

Тем временем фактические власти Афганистана уже выставили новые контрольно-пропускные пункты у аэропорта и готовятся взять его под контроль. А в течение недели "Талибан" (организация запрещена в РК) обещает объявить полный состав правительства.


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