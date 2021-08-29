Подростки взяли машину родителей "покататься" – все трое в больнице

ДТП произошло поздно вечером 28 августа в алматинском микрорайоне Ожет, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Toyota Carina E двигался в северном направлении по улице Агайынды Кожыковтар.

По неизвестной пока причине водитель потерял управление, машина вылетела с дороги на остановку, снесла дорожный знак, несколько опор газовой трубы, пару деревьев, повредила забор жилого дома и остановилась, уткнувшись в очередное дерево.

Внутри находились трое подростков. Всем понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали в ближайшую больницу.

Позже полицейские выяснили, что владельцы автомобиля - родители одного из подростков - уехали за город, оставив машину. Подростки решили воспользоваться представившимся шансом и поехали кататься по микрорайону.

Сотрудники дорожной полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Также на место прибыл криминалист, чтобы выяснить, кто находился за рулем в момент аварии.